Происшествия

ДТП

На трассе в Тюменской области ограничили движение после двух аварий

22 ноября 2025 в 21:39
На трассе Р-402 в Заводоуковском районе введены ограничения движения после ДТП

Фото: Руслан Яроцкий © URA.RU

В Тюменской области вечером 22 ноября на автодороге Р-402 в Заводоуковском районе произошли сразу два ДТП. Об этом сообщили в telegram-канале «Р-402 „Тюмень — Ялуторовск — Ишим — Омск“». В результате инцидентов на разных участках трассы возникли затруднения с движением.

«Будьте внимательны, соблюдайте дистанцию и скоростной режим», — предупреждают в паблике. На 85-м километре движение осуществляется по одной полосе в сторону Тюмени. На 115-м километре введено реверсивное движение.

Ранее URA.RU рассказывало, что в Тюмени 22 ноября улицы покрылись ледяной коркой, а на пересечении улиц Республики и Холодильной произошло ДТП с участием шести автомобилей. В аэропорту Рощино задерживаются рейсы из ‑за метеоусловий, в результате чего самолеты вынуждены уходить на посадку на запасные аэродромы.

