На трассе в Тюменской области ограничили движение после двух аварий

На трассе Р-402 в Заводоуковском районе введены ограничения движения после ДТП

В Тюменской области вечером 22 ноября на автодороге Р-402 в Заводоуковском районе произошли сразу два ДТП. Об этом сообщили в telegram-канале «Р-402 „Тюмень — Ялуторовск — Ишим — Омск“». В результате инцидентов на разных участках трассы возникли затруднения с движением.

«Будьте внимательны, соблюдайте дистанцию и скоростной режим», — предупреждают в паблике. На 85-м километре движение осуществляется по одной полосе в сторону Тюмени. На 115-м километре введено реверсивное движение.