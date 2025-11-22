На трассе в Тюменской области ограничили движение после двух аварий
На трассе Р-402 в Заводоуковском районе введены ограничения движения после ДТП
В Тюменской области вечером 22 ноября на автодороге Р-402 в Заводоуковском районе произошли сразу два ДТП. Об этом сообщили в telegram-канале «Р-402 „Тюмень — Ялуторовск — Ишим — Омск“». В результате инцидентов на разных участках трассы возникли затруднения с движением.
«Будьте внимательны, соблюдайте дистанцию и скоростной режим», — предупреждают в паблике. На 85-м километре движение осуществляется по одной полосе в сторону Тюмени. На 115-м километре введено реверсивное движение.
Ранее URA.RU рассказывало, что в Тюмени 22 ноября улицы покрылись ледяной коркой, а на пересечении улиц Республики и Холодильной произошло ДТП с участием шести автомобилей. В аэропорту Рощино задерживаются рейсы из ‑за метеоусловий, в результате чего самолеты вынуждены уходить на посадку на запасные аэродромы.
