Курганец захотел улучшить связь, но потерял сотни тысяч из-за мошенников
На телефон курганца поступил странный звонок
Житель Кургана ответил на звонок незнакомца, который предложил улучшить качество мобильной связи. После установки специального приложения на смартфон у горожанина пропали сотни тысяч рублей с банковского счета. Об этом рассказали представители полиции.
«Мужчина лишился более 400 тысяч рублей после установки сомнительного приложения. Он пытался восстановить доступ к своим данным и мобильному банку, но безуспешно. В результате горожанин потерял 400 тысяч рублей с депозита и еще обнаружил кредит на 150 тысяч», — сообщается в telegram-канале «Полиция Курганской области».
По данному факту уже заведено уголовное дело. В полиции призвали граждан не доверять подозрительным звонкам.
Ранее в Кургане 64-летний житель стал жертвой мошенников, продав свой автомобиль. Мужчина также оформил крупный кредит под предлогом борьбы с аферистами.
