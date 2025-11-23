Логотип РИА URA.RU
Курганец захотел улучшить связь, но потерял сотни тысяч из-за мошенников

23 ноября 2025 в 15:05
На телефон курганца поступил странный звонок

Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Житель Кургана ответил на звонок незнакомца, который предложил улучшить качество мобильной связи. После установки специального приложения на смартфон у горожанина пропали сотни тысяч рублей с банковского счета. Об этом рассказали представители полиции.

«Мужчина лишился более 400 тысяч рублей после установки сомнительного приложения. Он пытался восстановить доступ к своим данным и мобильному банку, но безуспешно. В результате горожанин потерял 400 тысяч рублей с депозита и еще обнаружил кредит на 150 тысяч», — сообщается в telegram-канале «Полиция Курганской области».

По данному факту уже заведено уголовное дело. В полиции призвали граждан не доверять подозрительным звонкам.

Ранее в Кургане 64-летний житель стал жертвой мошенников, продав свой автомобиль. Мужчина также оформил крупный кредит под предлогом борьбы с аферистами.

Комментарии (1)
  • Жанна
    23 ноября 2025 15:14
    Может гипнотизируют? Миллиарды рублей похищают каждый день.
