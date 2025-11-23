Дом в Кургане признан объектом культурного наследия Фото: сайт «Циан»

На улице Климова в Кургане с 2022 года безуспешно ждет нового хозяина исторический дом. В настоящее время цена на него снижена до одного рубля. Об этом говорится в объявлении.

«С аукциона продается здание на улице Климова, 25. Это объект культурного наследия в неудовлетворительном состоянии. Начальная цена — один рубль», — сообщается на сайте «Циан».

Дом находится в плачевном состоянии Фото: сайт «Циан»