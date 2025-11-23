Логотип РИА URA.RU
В Кургане три года не могут продать дом, цена на который упала до рубля. Фото

23 ноября 2025 в 14:04
Дом в Кургане признан объектом культурного наследия

Дом в Кургане признан объектом культурного наследия

Фото: сайт «Циан»

На улице Климова в Кургане с 2022 года безуспешно ждет нового хозяина исторический дом. В настоящее время цена на него снижена до одного рубля. Об этом говорится в объявлении.

«С аукциона продается здание на улице Климова, 25. Это объект культурного наследия в неудовлетворительном состоянии. Начальная цена — один рубль», — сообщается на сайте «Циан».

Дом находится в плачевном состоянии

Фото: сайт «Циан»

В 2022 году дом №25 на улице Климова городские власти пытались продать за 6 078 518 рублей. Здание площадью 327, 7 квадратных метров предлагалось вместе с земельным участком -1 078 квадратных метров. По условиям торгов, покупатель должен был в течение года после покупки провести научно-исследовательские, изыскательские и проектные работы и приступить к ремонту объекта.

Комментарии (1)
  • Вася
    23 ноября 2025 14:10
    Его заставят восстанавливать, а потом могут и забрать - вот и весь ответ.
