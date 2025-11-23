Логотип РИА URA.RU
Общество

На курганской мельнице хотят отжимать масло из амаранта, знакомое ацтекам

23 ноября 2025 в 17:07
Редкое масло собираются производить под Курганом

Фото: Роман Наумов © URA.RU

В Курганской области в здании ветряной мельницы собираются изготавливать растительное масло из семян амаранта. Эта культура была популярна у ацтеков в Центральной Америке. Об этом рассказал агроном Михаил Горбунов.

«Маслопресс планируется установить в здании „Нагорской мельницы“ в Притобольном округе, где будут получать масло амаранта. Историки утверждают, что амарант являлся аналогом пшеницы для инков и ацтеков», — отметил агроном. Его слова опубликованы в группе «Нагорская мельница» в соцсети «ВКонтакте».

Первая партия амаранта была выращена на местных полях и уже отвезена на склад. Масло из семян этой культуры обладает полезными свойствами и даже содействует долголетию, отмечается в посте. В настоящее время в Нагорском продолжается строительство мельницы.

Комментарии (2)
  • Евгений
    23 ноября 2025 17:29
    Древний дух хотят вогнать в масло наши умельцы. Ветер, воздух,и душа человека который будет работать на мельнице даст офигительный результат. С вами всегда был есть и будет наш бесплатный контактный зоопарк Тюнина Варгаши Уважаемые. Здоровья вам желаем и долголетия. 120лет и не дня меньше. Отходы от новой культуры нам визите. Проведём клинические испытания за короткий срок и обязательно озвучим. Отходы Льна раньше тоже сжигали и выбрасывали на помойку. Сейчас продовать начали и трубки не берут на элеваторе.
  • Иван
    23 ноября 2025 17:09
    Это самое полезное и дорогое растительное масло.
