На курганской мельнице хотят отжимать масло из амаранта, знакомое ацтекам

Редкое масло собираются производить под Курганом Фото: Роман Наумов © URA.RU

В Курганской области в здании ветряной мельницы собираются изготавливать растительное масло из семян амаранта. Эта культура была популярна у ацтеков в Центральной Америке. Об этом рассказал агроном Михаил Горбунов.

«Маслопресс планируется установить в здании „Нагорской мельницы“ в Притобольном округе, где будут получать масло амаранта. Историки утверждают, что амарант являлся аналогом пшеницы для инков и ацтеков», — отметил агроном. Его слова опубликованы в группе «Нагорская мельница» в соцсети «ВКонтакте».