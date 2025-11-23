Логотип РИА URA.RU
Подростки в Кургане взорвали лед на водоеме. Видео

23 ноября 2025 в 17:37
На реке произошел небольшой подрыв

Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

На водоеме в Кургане подростки устроили взрыв. У рядом стоящих автомобилей сработала сигнализация. Об этом рассказали очевидцы.

«Взрыв прогремел на льду в районе улицы Карельцева. Его устроили подростки», — сообщается в telegram-канале «Курганистан».

В УМВД России по Кургану направлен запрос информации по теме публикации. Ответ ожидается. 

