На реке произошел небольшой подрыв Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

На водоеме в Кургане подростки устроили взрыв. У рядом стоящих автомобилей сработала сигнализация. Об этом рассказали очевидцы.

«Взрыв прогремел на льду в районе улицы Карельцева. Его устроили подростки», — сообщается в telegram-канале «Курганистан».

В УМВД России по Кургану направлен запрос информации по теме публикации. Ответ ожидается.