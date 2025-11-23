Подростки в Кургане взорвали лед на водоеме. Видео
23 ноября 2025 в 17:37
На реке произошел небольшой подрыв
Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU
На водоеме в Кургане подростки устроили взрыв. У рядом стоящих автомобилей сработала сигнализация. Об этом рассказали очевидцы.
«Взрыв прогремел на льду в районе улицы Карельцева. Его устроили подростки», — сообщается в telegram-канале «Курганистан».
В УМВД России по Кургану направлен запрос информации по теме публикации. Ответ ожидается.
Комментарии (1)
- Кирилл23 ноября 2025 17:40А у нас бомбочки взрывают постоянно...
