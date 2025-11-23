В детской поликлинике Кургана установят пожарную сигнализацию за 4,4 млн

В детской поликлинике Кургана появится система оповещения при пожаре Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

В Кургане в детской поликлинике на улице Коли Мяготина установят пожарную сигнализацию и систему оповещения при пожаре. Информация об этом размещена на сайте госзакупок.

«Требуется монтаж системы пожарной сигнализации и системы оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре в помещениях ГБУ „Курганская детская поликлиника“ по адресу: город Курган, улица Коли Мяготина, 114. Начальная цена контракта 4 422 572 рубля», — указано в описании заявки. Подведение итогов аукциона должно состояться 26 ноября.



