В детской поликлинике Кургана установят пожарную сигнализацию за 4,4 млн

24 ноября 2025 в 03:56
В детской поликлинике Кургана появится система оповещения при пожаре

Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

В Кургане в детской поликлинике на улице Коли Мяготина установят пожарную сигнализацию и систему оповещения при пожаре. Информация об этом размещена на сайте госзакупок. 

«Требуется монтаж системы пожарной сигнализации и системы оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре в помещениях ГБУ „Курганская детская поликлиника“ по адресу: город Курган, улица Коли Мяготина, 114. Начальная цена контракта 4 422 572 рубля», — указано в описании заявки. Подведение итогов аукциона должно состояться 26 ноября. 


Власти Курганской области продолжают работу по обновлению социальной инфраструктуры. Ранее были объявлены тендеры на капитальный ремонт детского сада №138 в Заозерном, а также детских садов и образовательных учреждений в других районах.

