Курганцы проиграли матч Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Хоккейная команда «Зауралье» из Кургана уступила победу в напряженной игре клубу «Ижсталь». Об этом рассказали представители курганского клуба.

«Перебросали мы соперника и больше провели силовых приемов, но, увы, для победы этого не хватило. Счет матча 3:4 в пользу гостей из Ижевска», — сообщается в telegram-канале ХК «Зауралье».

Голы забили:

Егор Жданов;

Роман Говорков;

Константин Рыжов;

Антон Ковалев;

Даниэл Поярков;

Никита Долгопятов;

Кирилл Васильев.

Матч был напряженным Фото: telegram-канал ХК «Зауралье»