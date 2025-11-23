Курганские хоккеисты в упорной борьбе проиграли «Ижстали». Фото
Курганцы проиграли матч
Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU
Хоккейная команда «Зауралье» из Кургана уступила победу в напряженной игре клубу «Ижсталь». Об этом рассказали представители курганского клуба.
«Перебросали мы соперника и больше провели силовых приемов, но, увы, для победы этого не хватило. Счет матча 3:4 в пользу гостей из Ижевска», — сообщается в telegram-канале ХК «Зауралье».
Голы забили:
- Егор Жданов;
- Роман Говорков;
- Константин Рыжов;
- Антон Ковалев;
- Даниэл Поярков;
- Никита Долгопятов;
- Кирилл Васильев.
Матч был напряженным
Фото: telegram-канал ХК «Зауралье»
Ранее хоккейный клуб «Зауралье» одержал три победы подряд, в том числе над «Южным Уралом» из Орска, но до этого команда потерпела поражение от воронежского «Бурана». Поражение от «Ижстали» прервало победную серию курганского клуба.
