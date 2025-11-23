Логотип РИА URA.RU
  • Логотип РИА URA.RU
Ссылка на Max

Развлечения

Спорт

Курганские хоккеисты в упорной борьбе проиграли «Ижстали». Фото

Курганские хоккеисты клуба «Зауралье» уступили победу команде «Ижстали»
23 ноября 2025 в 20:20
Изменение размера шрифта
  • Подписаться на нас в ВКонтакте
  • Подписаться на нас в Телеграм
  • Написать нам в Ватсап
  • Подписаться на нас в Одноклассники
Курганцы проиграли матч

Курганцы проиграли матч

Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Хоккейная команда «Зауралье» из Кургана уступила победу в напряженной игре клубу «Ижсталь». Об этом рассказали представители курганского клуба.

«Перебросали мы соперника и больше провели силовых приемов, но, увы, для победы этого не хватило. Счет матча 3:4 в пользу гостей из Ижевска», — сообщается в telegram-канале ХК «Зауралье».

Голы забили:

  • Егор Жданов;
  • Роман Говорков;
  • Константин Рыжов;
  • Антон Ковалев;
  • Даниэл Поярков;
  • Никита Долгопятов;
  • Кирилл Васильев.
Продолжение после рекламы

Матч был напряженным

Фото: telegram-канал ХК «Зауралье»

Ранее хоккейный клуб «Зауралье» одержал три победы подряд, в том числе над «Южным Уралом» из Орска, но до этого команда потерпела поражение от воронежского «Бурана». Поражение от «Ижстали» прервало победную серию курганского клуба.

Сохрани номер URA.RU — сообщи новость первым!

Подписаться на нас в ТелеграмНаписать нам в Ватсап

Что случилось в Кургане? Переходите и подписывайтесь на telegram-канал «Курганистан», чтобы узнавать все новости первыми!

Подписаться
Следующий материал