В Кургане 72 молодых семьи включили в программу по обеспечению жильем

В программу по улучшению жилищных условий попали 72 семьи из Кургана. Об этом говорится в документе, опубликованном на сайте мэрии.

«Список участников программы на 2026 год по обеспечению жильем в Кургане составляет 72 молодых семьи», — указано в документе. В 2025 году участников программы было 126.