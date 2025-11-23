Логотип РИА URA.RU
В Кургане 72 молодых семьи включили в программу по обеспечению жильем

23 ноября 2025 в 16:10
Молодым семьям пообещали улучшение жилищных условий

Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

В программу по улучшению жилищных условий попали 72 семьи из Кургана. Об этом говорится в документе, опубликованном на сайте мэрии.

«Список участников программы на 2026 год по обеспечению жильем в Кургане составляет 72 молодых семьи», — указано в документе. В 2025 году участников программы было 126.

Ранее два десятка молодых многодетных семей попали в городскую программу по обеспечению жильем в Кургане. В отчете эффективности городской программы за прошлый год отмечается, что доля молодых семей, улучшивших жилищные условия за счет соцвыплаты достигла ноля. Оценка эффективности в баллах составила -1, написано в отчете. Процент достижения результата по многодетными семьям не указан.

