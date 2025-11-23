На ремонт проблемной канализации в Далматово направили 52 миллиона рублей
В Далматово отремонтируют коллектор
На ремонт канализационного коллектора в городе Далматово Курганской области направили свыше 52 миллионов рублей. Об этом говорится в документации тендера. Ранее жители жаловались на высокий износ проблемных сетей.
«Капитальный ремонт канализационного коллектора на улице 8 Марта в Далматово. Начальная цена контракта — 52 921 293 рубля», — сообщается на сайте госзакупок. Работы планируется завершить до ноября 2026 года.
Ранее сообщалось, что большая часть средств на ремонт сетей была предоставлена Курганской области в рамках индивидуальной программы социально-экономического развития (ИПСЭР), утвержденной премьер-министром РФ Михаилом Мишустиным. На реконструкцию очистных сооружений канализации в Далматово предусматривалось более 99 млн рублей.
