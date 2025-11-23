Логотип РИА URA.RU
  • Логотип РИА URA.RU
Ссылка на Max

Общество

ЖКХ и Городская среда

На ремонт проблемной канализации в Далматово направили 52 миллиона рублей

23 ноября 2025 в 18:44
Изменение размера шрифта
  • Подписаться на нас в ВКонтакте
  • Подписаться на нас в Телеграм
  • Написать нам в Ватсап
  • Подписаться на нас в Одноклассники
В Далматово отремонтируют коллектор

В Далматово отремонтируют коллектор

Фото: Сергей Русанов © URA.RU

На ремонт канализационного коллектора в городе Далматово Курганской области направили свыше 52 миллионов рублей. Об этом говорится в документации тендера. Ранее жители жаловались на высокий износ проблемных сетей.

«Капитальный ремонт канализационного коллектора на улице 8 Марта в Далматово. Начальная цена контракта — 52 921 293 рубля», — сообщается на сайте госзакупок. Работы планируется завершить до ноября 2026 года.

Ранее сообщалось, что большая часть средств на ремонт сетей была предоставлена Курганской области в рамках индивидуальной программы социально-экономического развития (ИПСЭР), утвержденной премьер-министром РФ Михаилом Мишустиным. На реконструкцию очистных сооружений канализации в Далматово предусматривалось более 99 млн рублей.

Сохрани номер URA.RU — сообщи новость первым!

Подписаться на нас в ТелеграмНаписать нам в Ватсап

Что случилось в Кургане? Переходите и подписывайтесь на telegram-канал «Курганистан», чтобы узнавать все новости первыми!

Подписаться
Комментарии (1)
Следующий материал