В центре Кургана жители просят сделать у исторического дома новый туалет

В Кургане на улице Советской жители просят обновить туалет во дворе. Удобства в их доме остались на улице с царских времен. Об этом URA.RU рассказали горожане.

«Туалет на улице Советской, 88а пришел в негодность. Наш дом построен в 1917 году, когда еще не успели расстрелять императора Николая II. Просим сделать новый ватерклозет во дворе», — сообщили жители.