В центре Кургана жители просят сделать у исторического дома новый туалет
Курганцы пожаловались на ветхий туалет во дворе
Фото: Илья Московец © URA.RU
В Кургане на улице Советской жители просят обновить туалет во дворе. Удобства в их доме остались на улице с царских времен. Об этом URA.RU рассказали горожане.
«Туалет на улице Советской, 88а пришел в негодность. Наш дом построен в 1917 году, когда еще не успели расстрелять императора Николая II. Просим сделать новый ватерклозет во дворе», — сообщили жители.
По словам курганцев, они обращались в управляющую компанию, но результата нет. Жильцы говорят, что туалет прогнил и может провалиться. В мэрию Кургана направлен запрос информации по теме публикации. Ответ ожидается.
