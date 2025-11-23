Логотип РИА URA.RU
  • Логотип РИА URA.RU
Ссылка на Max

Общество

ЖКХ и Городская среда

В центре Кургана жители просят сделать у исторического дома новый туалет

23 ноября 2025 в 19:33
Изменение размера шрифта
  • Подписаться на нас в ВКонтакте
  • Подписаться на нас в Телеграм
  • Написать нам в Ватсап
  • Подписаться на нас в Одноклассники
Курганцы пожаловались на ветхий туалет во дворе

Курганцы пожаловались на ветхий туалет во дворе

Фото: Илья Московец © URA.RU

В Кургане на улице Советской жители просят обновить туалет во дворе. Удобства в их доме остались на улице с царских времен. Об этом URA.RU рассказали горожане.

«Туалет на улице Советской, 88а пришел в негодность. Наш дом построен в 1917 году, когда еще не успели расстрелять императора Николая II. Просим сделать новый ватерклозет во дворе», — сообщили жители.

По словам курганцев, они обращались в управляющую компанию, но результата нет. Жильцы говорят, что туалет прогнил и может провалиться. В мэрию Кургана направлен запрос информации по теме публикации. Ответ ожидается.

Сохрани номер URA.RU — сообщи новость первым!

Подписаться на нас в ТелеграмНаписать нам в Ватсап

Что случилось в Кургане? Переходите и подписывайтесь на telegram-канал «Курганистан», чтобы узнавать все новости первыми!

Подписаться
Следующий материал