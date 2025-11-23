БПЛА в Курганской области: как дроны помогают следить за рубкой леса

Беспилотники контролируют качество очистки лесосек в Курганской области Фото: Руслан Яроцкий © URA.RU

С помощью беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) в Курганском участковом лесничестве обследовали места рубок. Об использовании дронов сообщает департамент гражданской защиты, охраны окружающей среды и природных ресурсов Курганской области.

«Департамент гражданской защиты, охраны окружающей среды и природных ресурсов Курганской области провел очередное обследование мест рубок лесосек на территорий Курганского участкового лесничества с применением беспилотных летательных аппаратов. Это стало возможным благодаря участию региона в национальном проекте „Беспилотные авиационные системы“, в рамках которого при поддержке губернатора Вадима Шумкова получены федеральные средства и закуплены дроны», — сообщил департамент.

Обследование проводится для контроля очистки от порубочных остатков, связанной с санитарными работами для сохранения экосистем и подготовки к восстановлению леса естественным или искусственным способом. Ранее было закуплено десять дронов за 15 млн рублей из федерального бюджета. Это способствует модернизации охраны лесов, повышению эффективности против пожаров и укреплению контроля за ресурсами региона с использованием ИИ.

Продолжение после рекламы