В Кетовском округе Курганской области молодая девушка на Lada Granta сбила лошадь и попала в больницу. Об этом рассказали представители полиции.

«Девушка 1996 года рождения на Lada Granta ехала из Куртамыша в Курган и допустила наезд на лошадь, находящуюся на проезжей части. В результате ДТП водитель получила травмы, с которыми была доставлена в больницу», — сообщается в паблике «Госавтоинспекция 45» в соцсети «ВКонтакте».