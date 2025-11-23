Девушка на машине сбила лошадь на курганской дороге. Фото
Полиция уточняет причины аварии
Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU
В Кетовском округе Курганской области молодая девушка на Lada Granta сбила лошадь и попала в больницу. Об этом рассказали представители полиции.
«Девушка 1996 года рождения на Lada Granta ехала из Куртамыша в Курган и допустила наезд на лошадь, находящуюся на проезжей части. В результате ДТП водитель получила травмы, с которыми была доставлена в больницу», — сообщается в паблике «Госавтоинспекция 45» в соцсети «ВКонтакте».
Авария произошла 21 ноября в 23 часа вечера на 27 километре автодороги Курган-Куртамыш. Обстоятельства ДТП уточняются, отметили в полиции.
Машина перевернулась
