Девушка на машине сбила лошадь на курганской дороге. Фото

23 ноября 2025 в 15:30
Полиция уточняет причины аварии

Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

В Кетовском округе Курганской области молодая девушка на Lada Granta сбила лошадь и попала в больницу. Об этом рассказали представители полиции.

«Девушка 1996 года рождения на Lada Granta ехала из Куртамыша в Курган и допустила наезд на лошадь, находящуюся на проезжей части. В результате ДТП водитель получила травмы, с которыми была доставлена в больницу», — сообщается в паблике «Госавтоинспекция 45» в соцсети «ВКонтакте».

Авария произошла 21 ноября в 23 часа вечера на 27 километре автодороги Курган-Куртамыш. Обстоятельства ДТП уточняются, отметили в полиции.

Машина перевернулась

Фото: паблик «Госавтоинспекция 45» ВК

