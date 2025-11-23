Как Тюмень пережила последствия ледяного дождя

Все инциденты произошли из-за образовавшегося на дорогах гололеда Фото: Никита Сабашников © URA.RU

Пока в Тюмени происходят сбои в работе аэропорта, а машины на перекрестке сталкиваются паровозиком, местные жители находят коньки в шкафу для передвижения по тротуарам. Как город пережил ледяной дождь 22 ноября — в материале URA.RU.

Дороги превратились в каток: массовые ДТП парализовали движение

На трассе Р-402 в Заводоуковском районе вечером 22 ноября произошли сразу два ДТП, движение осуществляется по одной полосе с организацией реверсивного движения. В самом городе на пересечении улиц Республики и Холодильной столкнулись паровозиком шесть автомобилей, а на улице 50 лет ВЛКСМ у моста «Стрела» — три автомобиля. Все инциденты произошли из-за образовавшейся на дорогах ледяной корки.

Аэропорт Рощино работает с перебоями: рейсы уходят на запасные аэродромы

Из-за сложных метеоусловий в тюменском аэропорту задерживаются рейсы. Рейс 5351 авиакомпании S7 из Новосибирска был перенаправлен на запасной аэродром в Челябинск, а рейс 111 ЮТэйр в Екатеринбург задержан. Пассажирам предоставляются услуги согласно федеральным авиаправилам.

Тюменец надел коньки для передвижения по обледеневшим улицам

Житель города в условиях сильного гололеда продемонстрировал нестандартный подход к передвижению — надел коньки и прокатился по тротуарам. «Как на плохо залитом катке еду», — прокомментировал мужчина в социальных сетях. Видео моментально стало вирусным в местных пабликах.

Погода продолжит ухудшаться