В Тюмени на 50 лет ВЛКСМ произошло ДТП с участием трех машин

Инцидент произошел около 22:00 на улице 50 лет ВЛКСМ

В Тюмени вечером 22 ноября на улице 50 лет ВЛКСМ, у моста «Стрела», в условиях гололеда произошло ДТП с участием трех автомобилей. Об этом сообщают местные жители в telegram-канале «Tyumentimes».

«Жесткое ДТП с участием трех автомобилей на 50 лет ВЛКСМ, у стрелковского моста. Гололед», — пишет подписчик. Инцидент произошел около 22:00.

На месте работают сотрудники ДПС, информацию о пострадавших уточняют. Помимо этого случая в течение дня в Тюменской области из-за сложных погодных условий были зафиксированы несколько серьезных аварий, в том числе столкновение шести автомобилей на пересечении улиц Республики и Холодильной.

