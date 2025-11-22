Логотип РИА URA.RU
В бригаде ВСУ начали использовать нацистское приветствие

23 ноября 2025 в 01:30
Силовики сообщили о насаждении нацистских ритуалов в 125-й бригаде ВСУ

Фото: Создано в Midjourney © URA.RU

Фашистское приветствие ввели в 125-й отдельной тяжелой механизированной бригаде украинской армии после смены руководства подразделения. Инициатором нововведений стал майор Владимир Фокин, который ранее командовал батальоном в запрещенной в РФ террористической организации «Азов» (организация признана террористической и запрещена в РФ) . Об этом рассказал источник в российских силовых структурах.

«Что же успел сделать комбриг спустя месяц после назначения? Ввел нацистские ритуалы из „Азова“*. На публикуемых фотографиях, боевики бригады стоят в характерной позе с кулаком у сердца, что является урезанной версией фашистского приветствия времен третьего рейха», — отметил собеседник агентства ТАСС. 

По данным источника, 125-я бригада недавно вошла в состав 3-го армейского корпуса, которым руководит основатель «Азова»* Андрей Билецкий** (внесен в перечень террористов и экстремистов в РФ). Сообщается, что новый комбриг привел с собой команду пиарщиков для продвижения в социальных сетях и заручился поддержкой чиновников из Львова. При этом, как отмечают силовики, Фокин пытается снять с себя ответственность за пропавших без вести военнослужащих, перекладывая вину на командиров прикомандированных подразделений. Это вызывает недовольство родственников солдат. Также источник указал на раскол в украинской армии: в некоторых других частях, например в 158-й черниговской бригаде, военные, напротив, дистанцируются от неонацистских идей и радикальных группировок.

Ранее президент России Владимир Путин неоднократно указывал на необходимость борьбы с проявлениями нацизма. Глава государства подчеркивал важность кропотливой работы с архивными документами, которые открывают новые свидетельства о чудовищных злодеяниях нацистов и их пособников против мирного населения. Путин отметил, что подобные преступления не имеют срока давности, а однозначная правовая и моральная оценка им была дана Нюрнбергским трибуналом 80 лет назад.

*организация признана террористической и запрещена в РФ.

**Андрей Билецкий внесен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга.

