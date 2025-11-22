Москвичам предложили купить счастливый зажим для хлеба за 81 тысячу рублей
Москвичам предложили хлебный зажим за 81 тысячу рублей
Фото: Денис Моргунов © URA.RU
Москвичам предлагают приобрести зажим для хлеба по цене 81 тысяча рублей, объявление о продаже редкого лота появилось на популярной интернет-доске. Продавец утверждает, что этот предмет приносит удачу и исполняет желания.
«Такая находка приносит удачу и исполняет как минимум одно желание», — отметил автор объявления. — Ранее товар стоил 90 тыс. рублей, теперь его можно приобрести со скидкой за 81 тысячу», — сообщает «Подмосковье сегодня».
Несмотря на заявленные о магических свойствах зажима, никто из пользователей пока не приобрел этот необычный товар. Примечательно, что судя по дате на хлебном зажиме — 9 сентября 2025 года, изделие уже больше двух месяцев находится в поисках своего покупателя.
В Екатеринбурге на популярной интернет-доске объявлений выставлена на продажу восьмимесячная кошка породы манчкин с короткими лапами весом 1,3 кг за 800 тысяч рублей. Кот превышает стоимость новой Lada Granta в базовой комплектации, предлагаемой официальными дилерами от 749,9 тысяч рублей.
Также в Каменске-Уральском на популярной интернет-доске объявлений размещено объявление о продаже кота породы «принц датский» за 700 тысяч рублей, причем продавец утверждает о королевских привычках питомца. Кот питается специально подогретой индейкой из Индии, пьет молоко альпийских коров из хрустальной вазы и использует вулканический песок с Везувия для туалета, объясняя срочную продажу нехваткой средств на содержание.
Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.