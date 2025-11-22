В Новосибирске легковой автомобиль влетел в вестибюль метро
Неуправляемый автомобиль съехал в метрополитен в Новосибирске
Фото: Илья Московец © URA.RU
В Новосибирске легковой автомобиль въехал в выход метро «Золотая нива», он протаранил двери и съехал вниз по лестнице. Инцидент произошел 22 ноября на улице Кошурникова. Причиной ДТП стали отказавшие тормоза иномарки. Об этом сообщают очевидцы.
«Водитель белого седана не справился с управлением и влетел в один из выходов метро. В этот момент никого из прохожих на лестнице не было, пострадавших нет. Водитель сам покинул машину, заявив, что тормоза не сработали и он не смог остановиться», — сообщил telegram-канал «Осторожно, новости».
По сведениям издания, на месте инцидента работают спасатели. Вход в метро закрыли.
Как сообщало URA.RU ранее, недавно в Нижнем Тагиле пьяный водитель Toyota Camry врезался в три припаркованных автомобиля и опрокинул свою машину. Пострадавших среди людей не было.
