Bloomberg: Украина оказалась шокирована стремительным планом Трампа о мире

Киев и его западные партнеры выразили крайнее удивление темпами, с которыми администрация Белого дома продвигает инициативу по завершению конфликта. Союзники намерены попытаться сдвинуть установленные Вашингтоном временные рамки, чтобы добиться лучших позиций. Об этом сообщают зарубежные СМИ.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский согласился принять участие в переговорах по американскому плану урегулирования конфликта. В ходе встречи с министром армии США Дэном Дрисколлом Зеленский обрисовал основополагающие принципы, важные для украинского народа, и стороны договорились работать над положениями плана для «справедливого завершения конфликта». При этом европейские лидеры не согласны с отдельными положениями плана и настаивают на его корректировке.