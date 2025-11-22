ВСУ запустили четыре американских ракет по Воронежу Фото: U.S. Army

В Воронеже взорвали американскую ракету ATACMS, которой украинские войска пытались атаковать город 18 ноября. ВСУ выпустили четыре снаряда, однако ни один из них не достиг цели благодаря противодействию российской воздушной обороны. ВС РФ незамедлительно нанесли удар в ответ, а эксперты указали на причастность США. Подробнее о подрыве американской ракеты, украинской атаке, из-за которой был поврежден детский дом, а также фото подбитых снарядов — в материале URA.RU.

Ракету ATACMS взорвали в Воронеже

В Воронеже успешно подорвали ракету ATACMS, почти не повредив зданий Фото: U.S. Army

Специалисты провели контролируемый подрыв боевых блоков в садоводческом товариществе «Дальние сады». Операция прошла успешно, никто из местных жителей не пострадал.

Из-за взрыва был разрушен нежилой дом, соседние постройки получили незначительные повреждения кровли и окон. Специалисты охарактеризовали это как минимально возможный ущерб. Местная администрация начала работу с владельцами пострадавших объектов для организации компенсационных мероприятий.

В настоящее время оперативные службы продолжают работу на территории товарищества, чтобы убедиться в полной ликвидации всех взрывоопасных элементов. Большая часть территории уже открыта для возвращения жителей, однако подъезды к некоторым участкам остаются перекрытыми.

Атака ракетами ATACMS на Воронеж: что произошло

Украина попыталась ударить американскими ракетами ATACMS по Воронежу 18 ноября 2025 года. Российские средства ПВО успешно отразили атаку. В результате никто из мирных жителей не пострадал, однако некоторые объекты получили повреждения.

Сбитие ракет ATACMS

Российские комплексы С-400 и «Панцирь» сбили все четыре ракеты ATACMS, выпущенные со стороны Украины в направлении Воронежа. Об этом сообщили в Минобороны РФ. В ходе противоракетного боя боевые расчеты продемонстрировали высокую эффективность, не допустив поражения целей. Позже появились фото упавших обломков, их URA.RU предоставило ведомство.

















1/5 Обломки ракеты ATACMS Фото: Минобороны России

На Международной авиационно-космической выставке Dubai Airshow 2025 холдинг «Высокоточные комплексы» (входит в «Ростех») заявил о подтверждении эффективности ЗРПК «Панцирь» и ОТРК «Искандер-М». Представитель холдинга отметил, что системы показали свои лучшие качества в ходе отражения ракетного удара по Воронежу.

Последствия падения обломков

Обломки сбитых ракет упали на несколько объектов, включая Воронежский областной геронтологический центр и дом для детей-сирот. Также пострадал один частный дом. В результате инцидента жертв и пострадавших среди мирного населения нет. У зданий повреждены крыши, но общий ущерб оценивается как незначительный.

Ответ ВС РФ

Минобороны РФ сообщило об ответном ударе по позициям ВСУ. Боевой расчет оперативно-тактического ракетного комплекса «Искандер-М» нанес удар по позиции ВСУ в Харьковской области. В результате две пусковые установки MLRS с боекомплектом и личным составом боевых расчетов были уничтожены.

Реакция Кремля

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков подтвердил, что все американские ракеты были сбиты российскими средствами ПВО. На пресс-конференции он подчеркнул, что войска ВС РФ противостоят попыткам Киева наносить удары по российским регионам.

Мнение экспертов и политиков

Попытка удара по Воронежу связана с неудачами Киева на фронте, заявил глава комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов. По его мнению, это попытка показать западным кураторам, что у ВСУ еще есть возможности для действий.

«И вот это — просто попытка ударить по мирному городу, попытка показать своим западным кураторам, что они что-то могут, а на самом деле ничего они не могут. И, собственно говоря, все», — сказал Картаполов.

Попытка ВСУ ударить по Воронежской области американскими ракетами ATACMS свидетельствует о стопроцентной причастности США к действиям Киева. Об этом заявил военный эксперт и историк войск ПВО Юрий Кнутов.

«Применение баллистических ракет США — это нехороший сигнал и стопроцентное участие американцев в этой атаке», — сказал Кнутов. Он добавил, что Вашингтон демонстрирует двойную позицию: рассуждает о мире, но потом разрешает Украине ударять по России.