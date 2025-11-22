В Севастополе отражают атаку беспилотников
23 ноября 2025 в 01:49
В Севастополе ведется отражение атаки беспилотников, задействована система противовоздушной обороны. Согласно предварительным данным, три беспилотных летательных аппарата были уничтожены над морской акваторией. Об этом сообщил губернатор региона Михаил Развожаев.
