В Севастополе отражают атаку беспилотников

23 ноября 2025 в 01:49
В Севастополе ведется отражение атаки беспилотников, задействована система противовоздушной обороны. Согласно предварительным данным, три беспилотных летательных аппарата были уничтожены над морской акваторией. Об этом сообщил губернатор региона Михаил Развожаев.

