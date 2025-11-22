Трамп предрек Зеленскому продолжение конфликта в случае отказа от мирного плана
22 ноября 2025 в 22:35
В случае несогласия Зеленского с мирным планом, украинский лидер может продолжать бороться изо всех сил. Об этом заявил глава Белого дома Дональд Трамп.
