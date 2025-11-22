Болельщики «Спартака» толпой напали на фаната ЦСКА в Москве
23 ноября 2025 в 01:38
Срочная новость
Фото: © URA.RU
В Москве после завершения футбольного матча произошла драка. Болельщики «Спартака» напали на фаната ЦСКА, который был в шарфе клуба. Инцидент случился после того, как «Спартак» одержал победу в матче. Директор по коммуникациям ПФК ЦСКА Кирилл Брейдо призвал правоохранительные органы и коллег оперативно разобраться в ситуации и применить справедливые санкции в отношении участников драки. Об этом он заявил в своем telegram-канале.
