Логотип РИА URA.RU
  • Логотип РИА URA.RU
Ссылка на Max

Общество

Болельщики «Спартака» толпой напали на фаната ЦСКА в Москве

23 ноября 2025 в 01:38
Изменение размера шрифта
  • Подписаться на нас в ВКонтакте
  • Подписаться на нас в Телеграм
  • Написать нам в Ватсап
  • Подписаться на нас в Одноклассники
Срочная новость , заглушка, ура ру, Срочная новость

Срочная новость

Фото: © URA.RU

В Москве после завершения футбольного матча произошла драка. Болельщики «Спартака» напали на фаната ЦСКА, который был в шарфе клуба. Инцидент случился после того, как «Спартак» одержал победу в матче. Директор по коммуникациям ПФК ЦСКА Кирилл Брейдо призвал правоохранительные органы и коллег оперативно разобраться в ситуации и применить справедливые санкции в отношении участников драки. Об этом он заявил в своем telegram-канале.

Сохрани номер URA.RU — сообщи новость первым!

Подписаться на нас в ТелеграмНаписать нам в Ватсап

Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.

Подписаться
Следующий материал