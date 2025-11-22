Зал не сдерживал слез: кто победил в третьем выпуске «Браво Бис»

На НТВ показали новый выпуск шоу «Браво! Бис!» Фото: пресс-служба НТВ

22 ноября на НТВ показали третий выпуск шоу «Браво! Бис!» — проект, где артисты, когда-то покорившие зрителей, получают второй шанс. Здесь были и участники «Голоса», и звезды «Ну-ка, все вместе!», и те, кого давно не видели. URA.RU рассказывает, какие звезды прошлого вернулись на сцену и кого жюри пропустило в полуфинал.

Формат и правила шоу «Браво! Бис!»

В каждом выпуске десять профессиональных артистов, прошедших предварительный кастинг, борются за возможность вернуться на большую сцену. Участники исполняют сольные кавер-версии популярных музыкальных композиций, которые оценивает авторитетное жюри. В состав судейской коллегии вошли композиторы Игорь Крутой и Игорь Николаев, а также исполнители Александр Панайотов и Валерия.

Для попадания в так называемую «зону ожидания» участнику необходимо заручиться одобрением как минимум трех судей. Однако главное испытание наступает в финале выпуска: из всех прошедших в «зону ожидания» жюри выбирает только четырёх артистов, которые продолжат борьбу в полуфинале. Остальные навсегда покидают проект. Ведущей шоу стала Лера Кудрявцева, и ее роль становится особенно важной на следующем этапе — в полуфинале именно она получит право решающего голоса.

Третий выпуск: кто пришел за порцией хайпа и билетом в полуфинал

Анна Еськова (39 лет) с хит-парадной «I See Red» мгновенно получила «да» от всех судей. Ее еще со времен «Ну-ка, все вместе!» называют русской Селин Дион — и не зря. Мощный вокальный напор и сходство с канадской дивой покорили жюри. А дуэт а капелла с Александром Панайотовым на песню «Зачем тебе я?» и вовсе сорвал овации. Владимир Иванов, солист группы Jukebox Trio, рискнул кардинально переделать брит-поповый хит «Valerie». И у него получилось! Его версия в совершенно новом стиле стала для жюри «кайфом и праздником». Единогласно — «да».

Как и во многих других популярных программах, в шоу «Браво! Бис!» четыре члена жюри: Игорь Николаев, Игорь Крутой, Валерия и Александр Панайотов Фото: пресс-служба НТВ

Хвича Кварацхелия удивил всех. Закадровый голос представил его как победителя «Новой волны» (что не совсем соответствует фактам), но певец-фотограф и без титулов доказал свой класс. Его исполнение «Lay Me Down» Сэма Смита было настолько нестандартным, что «король мелизмов» Панайотов держал палец над кнопкой до последней ноты. В итоге — похвала за уникальные «нотки» и совет от Игоря Крутого больше заниматься. Ирина Сыщикова (финалистка «Голоса-11») мощно исполнила «Ты меня любишь». Ее низкий, драматичный тембр покорил автора песни — Игоря Крутого. А вот Валерия вступила в жаркую дискуссию: ей не хватило динамики и развития в песне. Яркий пример того, как мнения судей могут кардинально расходиться.

Свою лепту в общую копилку впечатлений внесли и другие участники. Шаэн Оганесян тронул Валерию до глубины души своим трогательным исполнением песни Алексея Чумакова «Я ждал всю жизнь», в то время как Ирина Зорина сумела покорить сердце искушенного Игоря Николаева песней «Прости за любовь». Ностальгические нотки в программу привнес Георгий Русских, подарив залу воспоминания с композицией «Чистые пруды».

Особый интерес вызвало возвращение на сцену Екатерины Готлиб (Шемякиной). Легенда «Фабрики звезд-1» с королевским достоинством исполнила бондовский хит «Diamonds are forever», вновь продемонстрировав свою неувядающую харизму. Не остались без внимания и другие сильные исполнители: Ксения Дежнева исполнила арию «Улетай на крыльях ветра», а Илья Киреев зарядил зал энергией, заявив о своей готовности бороться за второй шанс с песней «Это не любовь».

Премьера нового развлекательного шоу « Браво ! Бис !» прошла на телеканале НТВ 8 ноября 2025 Фото: пресс-служба НТВ

Финал третьего выпуска: четверо счастливчиков, которые едут в полуфинал

После долгих споров и обсуждений жюри огласило имена тех, кто продолжит борьбу. Каждый член жюри выбрал своего фаворита:

Игорь Крутой проголосовал за Анну Еськову .

проголосовал за . Валерия отдала свой голос Владимиру Иванову .

отдала свой голос . Александр Панайотов выбрал Хвичу Кварацхелию .

выбрал . Игорь Николаев поддержал Ирину Зорину.

