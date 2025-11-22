Гладков сообщил о новой атаке ВСУ на Белгородскую область
23 ноября 2025 в 00:06
Фото: © URA.RU
В результате детонации дрона на парковке пострадала женщина. Пострадавшую женщину госпитализировали в центральную районную больницу. Ей оказали необходимую медицинскую помощь. В результате атаки автомобиль, находившийся на месте происшествия, был уничтожен огнем. Об этом заявил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.
