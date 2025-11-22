Трамп определил судьбу Украины при отказе от его инициативы
Трамп предрек Украине борьбу в одиночку при отказе от мира
Фото: Official White House / Shealah Craighead
Президент США Дональд Трамп обозначил сценарий развития событий для Киева в случае несогласия с его предложением по урегулированию конфликта. Политик дал понять, что при таком исходе украинскому руководству придется рассчитывать исключительно на собственные возможности. Об этом Трамп сообщил во время общения с прессой.
«Тогда он может продолжать бороться. Изо всех сил», — сказал Трамп журналистам у Белого дома. Данная реплика прозвучала после того, как репортер задал вопрос о последствиях возможного отказа президента Украины Владимира Зеленского принять мирный план Трампа.
Ранее Зеленский согласился принять участие в переговорах по плану урегулирования конфликта, представленному Вашингтоном. Стороны договорились работать над положениями плана, а министр армии США Дэн Дрисколл после переговоров с украинским руководством планирует встретиться с представителями РФ.
Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.