Трамп определил судьбу Украины при отказе от его инициативы

22 ноября 2025 в 22:47
Трамп предрек Украине борьбу в одиночку при отказе от мира

Фото: Official White House / Shealah Craighead

Президент США Дональд Трамп обозначил сценарий развития событий для Киева в случае несогласия с его предложением по урегулированию конфликта. Политик дал понять, что при таком исходе украинскому руководству придется рассчитывать исключительно на собственные возможности. Об этом Трамп сообщил во время общения с прессой.

«Тогда он может продолжать бороться. Изо всех сил», — сказал Трамп журналистам у Белого дома. Данная реплика прозвучала после того, как репортер задал вопрос о последствиях возможного отказа президента Украины Владимира Зеленского принять мирный план Трампа.

Ранее Зеленский согласился принять участие в переговорах по плану урегулирования конфликта, представленному Вашингтоном. Стороны договорились работать над положениями плана, а министр армии США Дэн Дрисколл после переговоров с украинским руководством планирует встретиться с представителями РФ.

