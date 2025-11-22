В Белгородской области мужчина подорвался на взрывном устройстве
22 ноября 2025 в 22:38
Фото: © URA.RU
В Белгородской области мужчина наступил на взрывное устройство, в результате чего произошел хлопок. Пострадавший получил осколочное ранение ноги и был госпитализирован в Борисовскую центральную районную больницу. В дальнейшем его переведут для продолжения лечения в городскую больницу №2 Белгорода. Об этом заявил глава региона Вячеслав Гладков.
