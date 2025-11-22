РФ отреагировала на отмену рейса и потерю багажа россиян из города в ОАЭ

Потеря багажа и отмена рейса связаны с ротацией и задержками бортов из-за сильного тумана в Шардже Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Росавиация отреагировала на потерю багажа и отмену рейса из Шарджи в Москву. Представители ведомства связались с авиакомпанией Air Arabia, после чего перевозчик назвал причину произошедшего. Об этом сообщили в пресс-службе Росавиации.

«Недоставка багажа связана с ротацией и задержками бортов из-за погодных условий в Шардже 20.11 (сильный туман). Авиакомпании пришлось задержать рейсы в Россию в связи с ожиданием пассажиров со стыковочных рейсов (Шри-Ланка, Индия, Таиланд), багаж загрузить не успели», — сообщили в telegram-канале ведомства.

Сейчас в столицу не прибыло 104 места багажа. Его поступление ожидается в течение двух ближайших суток. Пассажиры получают информацию о ситуации на борту, по прилете, а также на стойках регистрации и в офисе авиакомпании.

Пассажиров отмененного рейса G9 956 пересаживали на ближайшие доступные рейсы, но из-за ограниченной вместимости самолетов некоторых из них разместили в гостиницах. Авиакомпания запланировала дополнительный рейс G9 797 для вывоза пассажиров 23 ноября в 21:30 по времени ОАЭ с обратным вылетом из Домодедово 24 ноября в 03:10 по московскому времени. Сейчас полетная программа по направлениям в Россию из Шарджи полностью восстановлена, рейсы выполняются в штатном режиме.