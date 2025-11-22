Еврокомиссар Синкявичюс допустил жесткие меры в отношении транзита в Калининград
Литва озвучила предложение ограничить транзит в Калининград в конце октября
Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU
Вильнюс планирует ввести ограничения на транзит в Калининград, если не будет прекращена контрабанда сигарет из Белоруссии и если большегрузы, которые сейчас находятся там, не смогут вернуться в Литву. Такое заявление сделал еврокомиссар, лидер литовской правящей Социал-демократической партии Миндаугас Синкявичюс.
«Транзит на территорию российского анклава, а также его приостановка в той или иной форме должны координироваться в рамках Евросоюза. Это, наверное, не одностороннее решение, но это возможная мера из разряда самых жестких», — Синкявичюса цитирует радио Sputnik.
Литовский политик не исключил вероятность, что Вильнюс может прибегнуть и к иным мерам, включая повторное закрытие границы с Республикой Беларусь. На следующей неделе Комиссия по национальной безопасности страны проведет очередное обсуждение сложившейся ситуации и выработает соответствующее решение, подчеркнул Синкявичюс.
Ранее президент Литвы Гитанас Науседа высказывал идею об ограничении транзита в Калининград и закрытии границы с Белоруссией из-за якобы участившейся контрабанды. В Москве при этом надеются, что подобные провокационные заявления не воплотятся в жизнь. Новый порядок контроля за гражданами России утвердили в середине ноября.
Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.