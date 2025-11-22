Грета Тунберг и экоактивисты слили химикаты в главный канал Венеции

Активисты вылили в воду красящее вещество Фото: Создано в Midjourney © URA.RU

В Венеции участники экологического движения Extinction Rebellion при поддержке шведской активистки Греты Тунберг вылили в Гранд-канал красящее вещество. В результате вода изменила цвет и стала ярко-зеленой, сообщили итальянские журналисты.

«В акции на мосту Риальто принимала участие и шведская экоактивистка Грета Тунберг», — передает агентство ANSA. Глава региона Венето Лука Дзайя резко высказался о случившемся, охарактеризовав это как очередную атаку на культурное достояние города. Он подчеркнул, что подобные действия не способствуют защите окружающей среды, а, напротив, причиняют ей вред и наносят ущерб Венеции.

По данным СМИ, правоохранительные органы идентифицировали ряд лиц, принимавших участие в протесте. У них были конфискованы музыкальные инструменты и плакаты. В городе это уже не первый инцидент подобного рода — аналогичная акция, в ходе которой была окрашена вода, была проведена в мае 2023 года.

