В мире

США

Трамп заинтриговал Киев и союзников новым заявлением по Украине

Трамп: план урегулирования конфликта на Украине не является окончательным
22 ноября 2025 в 22:45
Дональд Трамп выступил с новым заявлением по украинскому кризису

Фото: Gage Skidmore/https://flickr.com/photos/gageskidmore

План урегулирования украинского конфликта, предложенный США, не является окончательным. С таким заявлением выступил американский президент Дональд Трамп.

«Это [план урегулирования кризиса] не окончательное предложение (Киеву — прим. URA.RU)», — сказал Трамп, отвечая на вопросы журналистов. Американского лидера цитирует ТАСС.

Ранее в Европе оценили план Вашингтона по остановке противостояния Украины и России. Лидеры Евросоюза оказались недовольны рядом пунктов и пожелали подкорректировать документ. По мнению президента РФ Владимира Путина, план Трампа может стать основой для мирного урегулирования разногласий с украинской стороной.

Материал из сюжета:

Переговоры России, США и Украины по остановке конфликта

Следующий материал