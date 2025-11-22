Трамп заинтриговал Киев и союзников новым заявлением по Украине
Дональд Трамп выступил с новым заявлением по украинскому кризису
Фото: Gage Skidmore/https://flickr.com/photos/gageskidmore
План урегулирования украинского конфликта, предложенный США, не является окончательным. С таким заявлением выступил американский президент Дональд Трамп.
«Это [план урегулирования кризиса] не окончательное предложение (Киеву — прим. URA.RU)», — сказал Трамп, отвечая на вопросы журналистов. Американского лидера цитирует ТАСС.
Ранее в Европе оценили план Вашингтона по остановке противостояния Украины и России. Лидеры Евросоюза оказались недовольны рядом пунктов и пожелали подкорректировать документ. По мнению президента РФ Владимира Путина, план Трампа может стать основой для мирного урегулирования разногласий с украинской стороной.
Материал из сюжета:Переговоры России, США и Украины по остановке конфликта
