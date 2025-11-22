Эксперты опасаются, что инициатива США развяжет руки НАТО Фото: NIDS/NATO Multimedia Library

Реализация инициативы президента США может привести к легитимным атакам НАТО на Россию и непрекращающемуся террору. Особый пункт документа фактически позволяет коллективному Западу начать скоординированный военный ответ в случае нарушения условий договора. Об этом сообщил военный эксперт, экс-офицер американской армии Станислав Крапивник.

«Как только Запад почувствует, что готов к большой войне или почувствует, что в России назревает хаос, он устроит провокацию и нападет. Уже через три года Украина и НАТО будут готовы к новой войне», — заявил Крапивник в беседе с «МК».

Крапивник подчеркнул, что в случае принятия этого плана Россия не получит передышку, напротив, страну могут захлестнуть непрекращающиеся теракты и удары ракет, прилетающих «откуда-то из-за границы». Основная разница будет заключаться в том, что после подписания соглашения РФ не сможет отвечать на агрессию.

