Логотип РИА URA.RU
  • Логотип РИА URA.RU
Ссылка на Max

Политика

Раскрыты неожиданные последствия для РФ из-за мирного плана Трампа по Украине

Крапивник: план Трампа свяжет руки России перед агрессией Запада
23 ноября 2025 в 00:37
Изменение размера шрифта
  • Подписаться на нас в ВКонтакте
  • Подписаться на нас в Телеграм
  • Написать нам в Ватсап
  • Подписаться на нас в Одноклассники
Эксперты опасаются, что инициатива США развяжет руки НАТО

Эксперты опасаются, что инициатива США развяжет руки НАТО

Фото: NIDS/NATO Multimedia Library

Реализация инициативы президента США может привести к легитимным атакам НАТО на Россию и непрекращающемуся террору. Особый пункт документа фактически позволяет коллективному Западу начать скоординированный военный ответ в случае нарушения условий договора. Об этом сообщил военный эксперт, экс-офицер американской армии Станислав Крапивник.

«Как только Запад почувствует, что готов к большой войне или почувствует, что в России назревает хаос, он устроит провокацию и нападет. Уже через три года Украина и НАТО будут готовы к новой войне», — заявил Крапивник в беседе с «МК». 

Крапивник подчеркнул, что в случае принятия этого плана Россия не получит передышку, напротив, страну могут захлестнуть непрекращающиеся теракты и удары ракет, прилетающих «откуда-то из-за границы». Основная разница будет заключаться в том, что после подписания соглашения РФ не сможет отвечать на агрессию.

Продолжение после рекламы

Инициатива США по урегулированию конфликта на Украине предусматривает 28 пунктов и включает такие меры, как передача России территории Донбасса, заморозка части линии соприкосновения в Запорожской и Херсонской областях, официальное признание Крыма и Донбасса российскими и другие. По информации портала Axios, Вашингтон совместно с европейскими союзниками намерен предоставить Киеву гарантии безопасности, аналогичные положениям статьи 5 договора НАТО. При этом аналитик венгерского Центра фундаментальных прав Золтан Кошкович считает, что Зеленский тянет время в обсуждении плана.

Сохрани номер URA.RU — сообщи новость первым!

Подписаться на нас в ТелеграмНаписать нам в Ватсап

Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.

Подписаться
Следующий материал