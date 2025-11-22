Раскрыты неожиданные последствия для РФ из-за мирного плана Трампа по Украине
Эксперты опасаются, что инициатива США развяжет руки НАТО
Фото: NIDS/NATO Multimedia Library
Реализация инициативы президента США может привести к легитимным атакам НАТО на Россию и непрекращающемуся террору. Особый пункт документа фактически позволяет коллективному Западу начать скоординированный военный ответ в случае нарушения условий договора. Об этом сообщил военный эксперт, экс-офицер американской армии Станислав Крапивник.
«Как только Запад почувствует, что готов к большой войне или почувствует, что в России назревает хаос, он устроит провокацию и нападет. Уже через три года Украина и НАТО будут готовы к новой войне», — заявил Крапивник в беседе с «МК».
Крапивник подчеркнул, что в случае принятия этого плана Россия не получит передышку, напротив, страну могут захлестнуть непрекращающиеся теракты и удары ракет, прилетающих «откуда-то из-за границы». Основная разница будет заключаться в том, что после подписания соглашения РФ не сможет отвечать на агрессию.
Инициатива США по урегулированию конфликта на Украине предусматривает 28 пунктов и включает такие меры, как передача России территории Донбасса, заморозка части линии соприкосновения в Запорожской и Херсонской областях, официальное признание Крыма и Донбасса российскими и другие. По информации портала Axios, Вашингтон совместно с европейскими союзниками намерен предоставить Киеву гарантии безопасности, аналогичные положениям статьи 5 договора НАТО. При этом аналитик венгерского Центра фундаментальных прав Золтан Кошкович считает, что Зеленский тянет время в обсуждении плана.
