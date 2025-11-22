Мерц заявил о возможности завершения конфликта на Украине при участии ЕС

Мерц подчеркнул важность участия Европы и Германии в процессе урегулирования ситуации Фото: wikipedia.org / Steffen Prößdorf / CC BY-SA 4.0

Украинский конфликт может быть завершен при участии ЕС, но до достижения удовлетворительного результата для всех сторон еще далеко. Об этом заявил Канцлер Германии Фридрих Мерц на полях саммита «Большой двадцатки» в Йоханнесбурге.

«Мы как европейцы и как немцы готовы участвовать в этом процессе. Мы в самом центре происходящего. На мой взгляд, сейчас существует шанс завершить эту войну. Но мы все еще довольно далеко от какого-либо совместного хорошего результата», — сказал канцлер.

Ранее агентство Axios 21 ноября опубликовало мирный план президента США Дональда Трампа по урегулированию конфликта между Украиной и Россией, состоящий из 28 пунктов. По словам источников в Белом доме, документ был представлен для обсуждения представителям Москвы и Киева.

