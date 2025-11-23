ЦСКА потребовал экстренно разобраться с избиением болельщика фанатами «Спартака»

Ранее фанаты «Спартака» были замечены в потасовке после матча, где избили болельщика ЦСКА Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Директор по коммуникациям ЦСКА Кирилл Брейдо заявил, что клуб ждет оперативного разбирательства со стороны правоохранительных органов по факту избиения болельщика армейцев фанатами «Спартака». Инцидент произошел на матче 16-го тура МИР РПЛ, который прошел на «Лукойл Арене». ЦСКА проиграл «Спартаку» со счетом 0:1.

«Ждем оперативного разбирательства со стороны коллег и правоохранительных органов с применением справедливых санкций по отношению к напавшим. Требуем привлечения к ответственности нарушителей и готовы оказать всю необходимую помощь нашим пострадавшим болельщикам», — написал Брейдо в Telegram-канале.

ЦСКА подчеркивает готовность сотрудничать с правоохранительными органами и оказывать поддержку пострадавшему болельщику.

