ЦСКА потребовал экстренно разобраться с избиением болельщика фанатами «Спартака»
Ранее фанаты «Спартака» были замечены в потасовке после матча, где избили болельщика ЦСКА
Фото: Владимир Жабриков © URA.RU
Директор по коммуникациям ЦСКА Кирилл Брейдо заявил, что клуб ждет оперативного разбирательства со стороны правоохранительных органов по факту избиения болельщика армейцев фанатами «Спартака». Инцидент произошел на матче 16-го тура МИР РПЛ, который прошел на «Лукойл Арене». ЦСКА проиграл «Спартаку» со счетом 0:1.
«Ждем оперативного разбирательства со стороны коллег и правоохранительных органов с применением справедливых санкций по отношению к напавшим. Требуем привлечения к ответственности нарушителей и готовы оказать всю необходимую помощь нашим пострадавшим болельщикам», — написал Брейдо в Telegram-канале.
ЦСКА подчеркивает готовность сотрудничать с правоохранительными органами и оказывать поддержку пострадавшему болельщику.
Инцидент с избиением болельщика ЦСКА фанатами «Спартака» произошел после матча 16-го тура МИР РПЛ, который завершился победой «Спартака» со счетом 1:0. Директор по коммуникациям ЦСКА Кирилл Брейдо ранее уже призывал правоохранительные органы оперативно разобраться в ситуации и привлечь виновных к ответственности.
