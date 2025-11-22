В АП раскритиковали Всемирную торговую организацию

По мнению Максима Орешкина, ВТО сама себя дискредитировала Фото: Владимир Андреев © URA.RU

В настоящее время Всемирная торговая организация (ВТО) демонстрирует ослабление своих позиций и не в состоянии эффективно устранять торговые барьеры. С таким заявлением на полях саммита G20 выступил замглавы администрации президента России Максим Орешкин.

«Сейчас ВТО, призванная способствовать честной торговле <...>, является во многом слабо действующим институтом, который не позволяет эти „затыки“ и ограничения преодолевать. <...> Страны злоупотребляют различными моментами, тем самым делают ВТО менее работоспособной. Задача — через различные изменения принципов и подходов работы организации добиться более высокой эффективности», — пояснил свою позицию Орешкин, отвечая на вопросы РИА Новости.

В пример собеседник издания привел Новую Зеландию — страна присоединились к антироссийским санкционным ограничениям якобы из соображений безопасности. «Какое это отношение имеет к безопасности? Казалось бы, где Новая Зеландия, а где Россия?» — спрашивает Орешкин.

Продолжение после рекламы