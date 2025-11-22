Логотип РИА URA.RU
  • Логотип РИА URA.RU
Ссылка на Max

В мире

В АП раскритиковали Всемирную торговую организацию

Орешкин: ВТО превратилась в слабо действующую организацию
23 ноября 2025 в 04:55
Изменение размера шрифта
  • Подписаться на нас в ВКонтакте
  • Подписаться на нас в Телеграм
  • Написать нам в Ватсап
  • Подписаться на нас в Одноклассники
По мнению Максима Орешкина, ВТО сама себя дискредитировала

По мнению Максима Орешкина, ВТО сама себя дискредитировала

Фото: Владимир Андреев © URA.RU

В настоящее время Всемирная торговая организация (ВТО) демонстрирует ослабление своих позиций и не в состоянии эффективно устранять торговые барьеры. С таким заявлением на полях саммита G20 выступил замглавы администрации президента России Максим Орешкин.

«Сейчас ВТО, призванная способствовать честной торговле <...>, является во многом слабо действующим институтом, который не позволяет эти „затыки“ и ограничения преодолевать. <...> Страны злоупотребляют различными моментами, тем самым делают ВТО менее работоспособной. Задача — через различные изменения принципов и подходов работы организации добиться более высокой эффективности», — пояснил свою позицию Орешкин, отвечая на вопросы РИА Новости.

В пример собеседник издания привел Новую Зеландию — страна присоединились к антироссийским санкционным ограничениям якобы из соображений безопасности. «Какое это отношение имеет к безопасности? Казалось бы, где Новая Зеландия, а где Россия?» — спрашивает Орешкин.

Продолжение после рекламы

На фоне видимого ослабления позиций ВТО Москва активно развивает экономические связи с партнерами по ШОС. На прошедшем заседании Совета глав правительств, входящих в объединение, премьер-министр РФ Михаил Мишустин подчеркнул важность совместных проектов в различных сферах и отметил необходимость создания надежной финансовой инфраструктуры. В условиях санкционного давления ШОС становится для России и других участников организации ключевым механизмом обеспечения экономической безопасности и развития многополярного мира.

Материал из сюжета:

Санкции против России вообще и Урала в частности

Сохрани номер URA.RU — сообщи новость первым!

Подписаться на нас в ТелеграмНаписать нам в Ватсап

Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.

Подписаться
Следующий материал