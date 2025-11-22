В АП раскритиковали Всемирную торговую организацию
По мнению Максима Орешкина, ВТО сама себя дискредитировала
Фото: Владимир Андреев © URA.RU
В настоящее время Всемирная торговая организация (ВТО) демонстрирует ослабление своих позиций и не в состоянии эффективно устранять торговые барьеры. С таким заявлением на полях саммита G20 выступил замглавы администрации президента России Максим Орешкин.
«Сейчас ВТО, призванная способствовать честной торговле <...>, является во многом слабо действующим институтом, который не позволяет эти „затыки“ и ограничения преодолевать. <...> Страны злоупотребляют различными моментами, тем самым делают ВТО менее работоспособной. Задача — через различные изменения принципов и подходов работы организации добиться более высокой эффективности», — пояснил свою позицию Орешкин, отвечая на вопросы РИА Новости.
В пример собеседник издания привел Новую Зеландию — страна присоединились к антироссийским санкционным ограничениям якобы из соображений безопасности. «Какое это отношение имеет к безопасности? Казалось бы, где Новая Зеландия, а где Россия?» — спрашивает Орешкин.
На фоне видимого ослабления позиций ВТО Москва активно развивает экономические связи с партнерами по ШОС. На прошедшем заседании Совета глав правительств, входящих в объединение, премьер-министр РФ Михаил Мишустин подчеркнул важность совместных проектов в различных сферах и отметил необходимость создания надежной финансовой инфраструктуры. В условиях санкционного давления ШОС становится для России и других участников организации ключевым механизмом обеспечения экономической безопасности и развития многополярного мира.
Материал из сюжета:Санкции против России вообще и Урала в частности
Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.