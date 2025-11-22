Логотип РИА URA.RU
Для водителей такси в ОП придумали новую обязанность

23 ноября 2025 в 04:31
По мнению эксперта, безопасная перевозка детей должна быть обязательным условием для любого такси

Фото: Роман Наумов © URA.RU

Водителей такси предложили обязать иметь детские кресла в авто. Об этом заявил председатель комиссии Общественной палаты по демографии, защите семьи, детей и традиционных семейных ценностей Сергей Рыбальченко. 

«Я считаю, что это должно быть обязательным условием для любого такси — безопасная перевозка детей», — цитирует Рыбальченко ТАСС. Водители эконом-класса должны будут иметь минимум одно детское кресло, а водители комфорт-класса и выше — не менее двух.

По мнению Рыбальченко, данное требование должно быть закреплено на законодательном уровне. Его соблюдение следует включить в правила лицензирования такси, в том числе предусмотреть наличие кресел для грудничков.

В сентябре Госдума приняла в первом чтении законопроект об увеличении штрафа за перевозку ребенка без кресла с трех до пяти тысяч рублей. Ранее обсуждались другие законодательные инициативы, направленные на защиту прав водителей и семей с детьми.

