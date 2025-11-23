Собянин: беспилотник был уничтожен на подлете к Москве
23 ноября 2025 в 05:39
Срочная новость
Фото: © URA.RU
В результате действий сил ПВО был уничтожен беспилотный летательный аппарат, направлявшийся в сторону Москвы. В настоящее время специалисты экстренных служб работают на месте, где упали обломки. Об этом сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.
Подписаться
Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.
Комментарии (0)
Комментариев нет
Следующий материал