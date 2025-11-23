Избили болельщика проигравшей команды: что известно о потасовке на матче ЦСКА — «Спартак»

Фаната ЦСКА избили и отняли у него клубный шарф Фото: Размик Закарян © URA.RU

В Москве после футбольного матча произошла драка между фанатами. Болельщики «Спартака» избили поклонника ЦСКА около трибуны на стадионе «Лукойл Арена». Армейцы потребовали экстренно разобраться в инциденте, правоохранители уже выясняют обстоятельства случившейся потасовки. О том, что известно о происшествии — в материале URA.RU.

Что произошло на матче, где ЦСКА уступил «Спартаку» со счетом 0:1

После матча на стадионе «Лукойл Арена» между футбольными клубами «Спартак» и ЦСКА произошла потасовка. Фанаты «Спартака» оттеснили в сторону болельщика армейцев, избили его и отняли клубный шарф. Информация о состоянии пострадавшего не уточняется.

На дерби можно было попасть только с Fan ID. Драка возникла возле трибуны с фан-сектором красно-белых. После потасовки нападавшие скандировали оскорбительные фразы, «проявляя недопустимое поведение».

Инцидент был зафиксирован камерами видеонаблюдения на стадионе. Также кадры сняли очевидцы и распространили в социальных сетях.

В ЦСКА потребовали срочно разобраться в инциденте

Директор по коммуникациям ЦСКА Кирилл Брейдо заявил о необходимости оперативного разбирательства со стороны правоохранительных органов. В клубе настаивают на применении справедливых санкций к напавшим и привлечении их к ответственности.

«Ждем оперативного разбирательства со стороны коллег и правоохранительных органов с применением справедливых санкций по отношению к напавшим. Требуем привлечения к ответственности нарушителей и готовы оказать всю необходимую помощь нашим пострадавшим болельщикам», — написал Брейдо в своем telegram-канале.

Фанаты «Спартака» озвучили свою версию

Конфликт начался после того, как один из болельщиков достал шарф ЦСКА и начал оскорблять фанатов другой команды. Об этом заявил поклонник «Спартака».

«Мужик этот спровоцировал всех сам: достал из-под куртки шарф ЦСКА и начал кричать оскорбления про „Спартак“. Его пальцем не трогали, просто орали в ответ. После этого он начал откровенно тычить факами в лицо нашему фанату», — приводит Sports.ru слова мужчины.

В какой-то момент участников стычки разняли, однако болельщик ЦСКА демонстрировал готовность продолжить драку, после чего, как утверждает очевидец, «провокатор был наказан толпой».

Что грозит клубу

«Спартаку» грозят штрафы и другие дисциплинарные меры из-за нарушений общественного порядка и безопасности на матче. Они прописаны в дисциплинарном регламенте РФС.