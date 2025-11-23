Логотип РИА URA.RU
В мире

США

Раскрыты реальные намерения США по урегулированию конфликта на Украине

Сенаторы США пытаются сорвать урегулирование на Украине
23 ноября 2025 в 06:25
В конгрессе обвинили сенаторов в попытке сорвать урегулирование на Украине

Фото: Создано в Midjourney © URA.RU

Сенаторы-республиканцы из США пытаются помешать урегулированию конфликта на Украине. Об этом сообщила конгрессвумен-республиканка Анна Паулина Луна. По ее словам, такие попытки связаны с инвестициями сенаторов в оборонно-промышленный комплекс, а это является нарушением законодательства.

«Сенаторы-республиканцы пытаются разрушить мирное соглашение [президента США Дональда] Трампа между Россией, США и Украиной, их портфели в значительной степени инвестированы в оборонную промышленности», — написала Луна на своей странице в соцсети Х.

Конгрессвумен считает, что такие действия доказывают необходимость запрета инсайдерской торговли для американских законодателей. По мнению Луны, ситуация свидетельствует о наличии конфликта интересов среди американских политиков.

Продолжение после рекламы

Ранее член палаты представителей конгресса США Анна Паулина Луна в социальной сети X призвала президента Украины Владимира Зеленского согласиться с американским планом по урегулированию конфликта в стране. В своем сообщении конгрессвумен написала: «Вот путь. Принимай сделку, Зеленский», передает RT.

Материал из сюжета:

Переговоры России, США и Украины по остановке конфликта

