Раскрыты реальные намерения США по урегулированию конфликта на Украине

Сенаторы-республиканцы из США пытаются помешать урегулированию конфликта на Украине. Об этом сообщила конгрессвумен-республиканка Анна Паулина Луна. По ее словам, такие попытки связаны с инвестициями сенаторов в оборонно-промышленный комплекс, а это является нарушением законодательства.

«Сенаторы-республиканцы пытаются разрушить мирное соглашение [президента США Дональда] Трампа между Россией, США и Украиной, их портфели в значительной степени инвестированы в оборонную промышленности», — написала Луна на своей странице в соцсети Х.

Конгрессвумен считает, что такие действия доказывают необходимость запрета инсайдерской торговли для американских законодателей. По мнению Луны, ситуация свидетельствует о наличии конфликта интересов среди американских политиков.

