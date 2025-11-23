Киев решил вмешаться в выборы в дружественной России стране

Украина может вмешаться в венгерские выборы с целью смены власти Фото: Создано в Midjourney © URA.RU

Киев с высокой вероятностью попытается повлиять на исход парламентских выборов в Венгрии, которые пройдут в середине апреля 2026 года. Целью таких действий может стать смена власти в стране, заявил посол России в Будапеште Евгений Станиславов в интервью.

Станиславов отметил, что премьер-министр Венгрии Виктор Орбан неоднократно указывал на участие Украины в деятельности местной оппозиции. «Вероятность попыток представителей киевского режима вмешаться во внутренние дела Венгрии в преддверии парламентских выборов, запланированных здесь на середину апреля 2026 года, оценивается как весьма высокая», — цитирует РИА Новости посла. Также он упомянул заявление СВР России о том, что Киев якобы включился в кампанию по «демонтажу» правительства Венгрии по приказу Брюсселя из-за блокировки Будапештом процесса евроинтеграции. Посол подчеркнул, что Россия считает любые иностранные вмешательства в дела суверенных государств недопустимые.

По словам Станиславова, венгерские власти и представители экспертного и журналистского сообщества все чаще говорят о связях местной оппозиции (в частности, партии ТИСА) с украинскими спецслужбами. Есть информация, что к разработке программного обеспечения этой партии были привлечены специалисты с Украины, и оно оказалось ненадежным — произошла утечка персональных данных венгерских пользователей.

Продолжение после рекламы



