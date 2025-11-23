На Западе вынесли предупреждение Зеленскому
Происходящее с Зеленским вызвало беспокойство в США
Фото: Официальный сайт президента Украины
Политический кризис и коррупционный скандал поставили под угрозу позиции президента Украины Владимира Зеленского, сообщает одна из американских газет. По мнению издания, сейчас глава государства столкнулся с одним из самых серьезных вызовов за время своего президентства.
«Коррупционный скандал усилил гнев по поводу того, что правящая элита Украины, возможно, нажила собственные карманы, отправляя солдат на смерть <...>, что усиливает давление на Зеленского, который рискует потерять доверие своей страны», — пишет The Washington Post (WP). Издание ссылается на свои источники.
Эксперты считают, что у президента Украины осталось мало времени для того, чтобы вернуть утраченное доверие. Для этого ему необходимо кардинально пересмотреть свою политику: искоренить коррупцию и вернуть парламенту часть полномочий, которые были урезаны при Зеленском. По мнению аналитиков, ситуация для украинского главы складывается крайне непросто.
Ранее, 22 ноября, на Майдане Незалежности в центре Киева состоялся митинг, передает «Национальная служба новостей». Участники акции выступили с требованием отправить в отставку президента Украины Владимира Зеленского и заключить под стражу главу офиса президента Андрея Ермака. Протестующие объявили о своем намерении регулярно собираться на площади по субботам до тех пор, пока их требование относительно ареста Ермака не будет выполнено. Кроме того, с трибуны был озвучен призыв к гражданам Украины проводить аналогичные мероприятия возле зданий областных администраций.
