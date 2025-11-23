На Западе вынесли предупреждение Зеленскому

Происходящее с Зеленским вызвало беспокойство в США Фото: Официальный сайт президента Украины

Политический кризис и коррупционный скандал поставили под угрозу позиции президента Украины Владимира Зеленского, сообщает одна из американских газет. По мнению издания, сейчас глава государства столкнулся с одним из самых серьезных вызовов за время своего президентства.

«Коррупционный скандал усилил гнев по поводу того, что правящая элита Украины, возможно, нажила собственные карманы, отправляя солдат на смерть <...>, что усиливает давление на Зеленского, который рискует потерять доверие своей страны», — пишет The Washington Post (WP). Издание ссылается на свои источники.

Эксперты считают, что у президента Украины осталось мало времени для того, чтобы вернуть утраченное доверие. Для этого ему необходимо кардинально пересмотреть свою политику: искоренить коррупцию и вернуть парламенту часть полномочий, которые были урезаны при Зеленском. По мнению аналитиков, ситуация для украинского главы складывается крайне непросто.

