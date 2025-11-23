США начали открещиваться от своего мирного плана по Украине
Рубио беседовал с сенаторами 22 ноября
Фото: Official State Department / Freddie Everett
Во время встречи госсекретаря США Марко Рубио с сенаторами, в ходе которых возникла дискуссия о мирном плане из 28 пунктов, сенаторы заявили, что Рубио якобы пытался дистанцировать США от этого плана на условиях, выгодных для России. Об этом сообщили иностранные журналисты. При этом Россия готова к мирным переговорам, однако Кремлю официально детали документа еще не предоставили.
«Это не наша рекомендация. Это не наш мирный план», — заявил сенатор-республиканец Майк Раундс в беседе с Рубио, пишет Financial Times. Госсекретарь также сообщил сенаторам, что он не знает о каких-либо угрозах не поставлять Украине американское оружие или разведданные в случае, если она откажется подписать соглашение.
Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков сообщал, что Москва остается на платформе тех обсуждений, которые состоялись в Анкоридже. Представитель Кремля также добавил, что стороны не обсуждали предметно условия, содержащие в новом мирном плане. Однако Песков подчеркнул, что Россия открыта для продолжения мирных переговоров. Он добавил, что киевский режим Владимира Зеленского должен прямо сейчас принимать решение о мирном урегулировании, поскольку потом может быть поздно.
Материал из сюжета:Переговоры России, США и Украины по остановке конфликта
Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.