В мире

США

США начали открещиваться от своего мирного плана по Украине

23 ноября 2025 в 06:49
Рубио беседовал с сенаторами 22 ноября

Фото: Official State Department / Freddie Everett

Во время встречи госсекретаря США Марко Рубио с сенаторами, в ходе которых возникла дискуссия о мирном плане из 28 пунктов, сенаторы заявили, что Рубио якобы пытался дистанцировать США от этого плана на условиях, выгодных для России. Об этом сообщили иностранные журналисты. При этом Россия готова к мирным переговорам, однако Кремлю официально детали документа еще не предоставили.

«Это не наша рекомендация. Это не наш мирный план», — заявил сенатор-республиканец Майк Раундс в беседе с Рубио, пишет Financial Times. Госсекретарь также сообщил сенаторам, что он не знает о каких-либо угрозах не поставлять Украине американское оружие или разведданные в случае, если она откажется подписать соглашение.

Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков сообщал, что Москва остается на платформе тех обсуждений, которые состоялись в Анкоридже. Представитель Кремля также добавил, что стороны не обсуждали предметно условия, содержащие в новом мирном плане. Однако Песков подчеркнул, что Россия открыта для продолжения мирных переговоров. Он добавил, что киевский режим Владимира Зеленского должен прямо сейчас принимать решение о мирном урегулировании, поскольку потом может быть поздно.

Материал из сюжета:

Переговоры России, США и Украины по остановке конфликта

