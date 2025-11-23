США начали открещиваться от своего мирного плана по Украине

Рубио беседовал с сенаторами 22 ноября Фото: Official State Department / Freddie Everett

Во время встречи госсекретаря США Марко Рубио с сенаторами, в ходе которых возникла дискуссия о мирном плане из 28 пунктов, сенаторы заявили, что Рубио якобы пытался дистанцировать США от этого плана на условиях, выгодных для России. Об этом сообщили иностранные журналисты. При этом Россия готова к мирным переговорам, однако Кремлю официально детали документа еще не предоставили.

«Это не наша рекомендация. Это не наш мирный план», — заявил сенатор-республиканец Майк Раундс в беседе с Рубио, пишет Financial Times. Госсекретарь также сообщил сенаторам, что он не знает о каких-либо угрозах не поставлять Украине американское оружие или разведданные в случае, если она откажется подписать соглашение.