На Западе анонсировали скорую встречу между Россией и США на высоком уровне
Новый спецпосланник Трампа Дрисклолл изъявил желание встретиться с главой Минобороны РФ
Министр армии Соединенных Штатов Америки Дэниел Дрисколл захотел встретиться с главой Минобороны РФ Андреем Белоусовым. Об этом сообщили иностранные журналисты со ссылкой на осведомленные источники.
«Дрисколл попытается организовать встречу с министром обороны России Андреем Белоусовым», — пишет Politico. Издание отмечает, что 23 ноября Дрисколл планирует поговорить с представителями НАТО.
Ранее стало известно, что посетивший Киев министр армии США Дэниел Дрисколл стал новым спецпредставителем американского президента Дональда Трампа по урегулированию украинского конфликта. Известно, что Дрисколл недавно посетил Киев.
