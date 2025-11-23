Логотип РИА URA.RU
В мире

США

На Западе анонсировали скорую встречу между Россией и США на высоком уровне

Спецпредставитель Трампа хочет встретиться с министром обороны РФ Белоусовым
23 ноября 2025 в 07:22
Новый спецпосланник Трампа Дрисклолл изъявил желание встретиться с главой Минобороны РФ

Фото: Создано в Midjourney © URA.RU

Министр армии Соединенных Штатов Америки Дэниел Дрисколл захотел встретиться с главой Минобороны РФ Андреем Белоусовым. Об этом сообщили иностранные журналисты со ссылкой на осведомленные источники.

«Дрисколл попытается организовать встречу с министром обороны России Андреем Белоусовым», — пишет Politico. Издание отмечает, что 23 ноября Дрисколл планирует поговорить с представителями НАТО.

Ранее стало известно, что посетивший Киев министр армии США Дэниел Дрисколл стал новым спецпредставителем американского президента Дональда Трампа по урегулированию украинского конфликта. Известно, что Дрисколл недавно посетил Киев.

Материал из сюжета:

Переговоры России, США и Украины по остановке конфликта

