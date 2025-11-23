Логотип РИА URA.RU
  • Логотип РИА URA.RU
Ссылка на Max

В мире

США

В конгрессе США указали Зеленскому на единственно верный для него путь

В конгрессе США призвали Украину согласиться на мирный план Трампа
23 ноября 2025 в 07:06
Изменение размера шрифта
  • Подписаться на нас в ВКонтакте
  • Подписаться на нас в Телеграм
  • Написать нам в Ватсап
  • Подписаться на нас в Одноклассники
Анна Паулина Луна считает, что согласиться на мирный план Белого дома - единственный вариант для Зеленского решить конфликт

Анна Паулина Луна считает, что согласиться на мирный план Белого дома - единственный вариант для Зеленского решить конфликт

Фото: Георгий Бергал © URA.RU

Конгрессвумен от Республиканской партии США Анна Паулина Луна призвала украинского президента Владимира Зеленского принять мирный план Белого дома по урегулированию конфликта. Такое заявление она сделала на своей странице в соцсети X.

Анна Паулина Луна считает, что мирный план, предложенный президентом Трампом, — единственный способ прекратить конфликт. «Вот путь. Соглашайтесь на сделку, Зеленский», — написала конгрессвумен.

Агентство Axios 21 ноября обнародовало мирный план президента США Дональда Трампа по урегулированию конфликта между Украиной и Россией, состоящий из 28 пунктов. Согласно информации от источников в Белом доме, документ был представлен для обсуждения представителям Москвы и Киева. Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков сообщал, что Москва остается на платформе тех обсуждений, которые состоялись в Анкоридже. Он отметил, что стороны не обсуждали предметно условия, содержащие в новом мирном плане. Песков напомнил, что Россия открыта для продолжения мирных переговоров.

Материал из сюжета:

Переговоры России, США и Украины по остановке конфликта

Сохрани номер URA.RU — сообщи новость первым!

Подписаться на нас в ТелеграмНаписать нам в Ватсап

Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.

Подписаться
Следующий материал