В конгрессе США указали Зеленскому на единственно верный для него путь
Анна Паулина Луна считает, что согласиться на мирный план Белого дома - единственный вариант для Зеленского решить конфликт
Фото: Георгий Бергал © URA.RU
Конгрессвумен от Республиканской партии США Анна Паулина Луна призвала украинского президента Владимира Зеленского принять мирный план Белого дома по урегулированию конфликта. Такое заявление она сделала на своей странице в соцсети X.
Анна Паулина Луна считает, что мирный план, предложенный президентом Трампом, — единственный способ прекратить конфликт. «Вот путь. Соглашайтесь на сделку, Зеленский», — написала конгрессвумен.
Агентство Axios 21 ноября обнародовало мирный план президента США Дональда Трампа по урегулированию конфликта между Украиной и Россией, состоящий из 28 пунктов. Согласно информации от источников в Белом доме, документ был представлен для обсуждения представителям Москвы и Киева. Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков сообщал, что Москва остается на платформе тех обсуждений, которые состоялись в Анкоридже. Он отметил, что стороны не обсуждали предметно условия, содержащие в новом мирном плане. Песков напомнил, что Россия открыта для продолжения мирных переговоров.
Материал из сюжета:Переговоры России, США и Украины по остановке конфликта
Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.