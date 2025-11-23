Логотип РИА URA.RU
В МВД рассказали о террористической обстановке в России

В России зарегистрировали новый максимум террористических преступлений
23 ноября 2025 в 07:14
В России зарегистрирован новый максимум террористических преступлений

В России зарегистрирован новый максимум террористических преступлений

Фото: Алексей_Гайнов © URA.RU

В России зафиксирован новый максимум террористических преступлений за девять месяцев 2025 года. Число таких преступлений превысило 4 467, следует из данных МВД.

«За девять месяцев количество зарегистрированных таких преступлений составило 4 467», — сообщает ТАСС со ссылкой на материалы МВД. Это число преступлений стало рекордным.

В августе стало известно, что с начала 2025 года силовые органы пресекли 172 теракта на территории России. В Национальном антитеррористическом комитете отметили, что среди предотвращенных покушений 18 совершено мигрантами. 

