Дзюба высказался о положении окруженных в Димитрове солдат ВСУ

Группа солдат ВСУ сдалась в плен у Димитрова из-за отсутствия обеспечения Фото: Создано в Midjourney © URA.RU

В районе населенного пункта Димитров Донецкой Народной Республики группа украинских военнослужащих сдалась в плен ВС РФ. Об этом сообщило Минобороны России. Среди военнопленных есть Иван Дзюба, который рассказал, что семь позиций его подразделения были разбиты.

По данным российского военного ведомства, военнослужащие ВСУ сдались из-за безвыходной ситуации и отсутствия обеспечения. «Очередные боевики ВСУ, захваченные в плен военнослужащими 5-й отдельной гвардейской мотострелковой бригады имени А. В. Захарченко группировки войск „Центр“ в районе населенного пункта Димитров ДНР, рассказали о безвыходной ситуации формирований ВСУ на линии боевого соприкосновения», — цитирует ТАСС Минобороны РФ.

На кадрах, предоставленных ведомством, видны пленные военнослужащие ВСУ — Иван Дзюба, Иван Костецкий и Сергей Костецкий. Иван Дзюба рассказал, что его подразделение держало порядка семи позиций, однако все они были разбиты российскими бойцами. «Задача [была] сидеть и слушать. Старшего группы не было [с нами]. Тот, кто нас вел, Агат его позывной, завел нас и все, [ушел]», — сообщил Сергей Костецкий. В Минобороны России подчеркнули, что разрозненные группы украинских боевиков на красноармейском направлении СВО изолированы от всех видов обеспечения и продолжают нести потери, в то время как их командиры находятся в глубоком тылу.

В последние дни в зоне СВО продолжается окружение украинских военных, лишенных снабжения. Ранее сообщалось о сдаче в плен других групп ВСУ в районе Красноармейска, а также о безуспешных попытках прорыва и эвакуации окруженных подразделений.