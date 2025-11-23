В России закрылись сразу 4 аэропорта
23 ноября 2025 в 07:27
Четыре аэропорта одновременно приостановили работу. План "Ковер" введен в Геленджике, Краснодаре, Тамбове и Ярославле. Авиагавани этих городов временно прекратили прием и выпуск рейсов. Об этом сообщила Росавиация.
