Россиянам предложили новое право для освобождения от работы

Если инициативу примут, у россиян будет два оплачиваемых дня, чтобы проверить организм во время планирования беременности Фото: Создано в Midjourney

Россиянам предложили давать право на оплачиваемое освобождение от работы для прохождения медицинского обследования при планировании беременности. Соответствующие обращения вице-спикер Госдумы Борис Чернышов (ЛДПР) направил министрам труда и социальной защиты Антону Котякову и здравоохранения Михаилу Мурашко.

«Прошу рассмотреть возможность разработки механизма, гарантирующего право работающих граждан на оплачиваемое освобождение от работы для прохождения медицинского обследования при планировании беременности», — сказано в документах, передает РИА Новости. Инициатива предполагает, что работодатели будут обязаны предоставлять работникам — и мужчинам, и женщинам — два оплачиваемых дня в году для медицинских процедур и консультаций, связанных с подготовкой к родительству.

При этом дни для прохождения обследований не будут вычитаться из трудового времени и ежегодного оплачиваемого отпуска, а оплата должна быть не меньше среднего заработка. По мнению Чернышова, такая мера поможет снизить риски возникновения патологий, улучшить здоровье новорожденных и в долгосрочной перспективе уменьшить нагрузку на систему здравоохранения. Вице-спикер считает, что создание комфортных условий для будущих родителей укрепит институт семьи и поможет достичь национальных целей в сфере демографии.

