Массированные атаки на регионы РФ и ограничения в четырех аэропортах: карта ударов БПЛА на 23 ноября

Украина вновь пыталась атаковать Россию Фото: Создано в Midjourney © URA.RU

Средствами ПВО был ликвидирован украинский беспилотный аппарат, направлявшийся в сторону Москвы. Об этом сообщил мэр столицы Сергей Собянин. Сейчас специалисты экстренных служб осуществляют работу на месте, где обнаружены обломки БПЛА.

Помимо этого, ночью 23 ноября в нескольких регионах страны была объявлена непосредственная угроза атаки беспилотников ВСУ. В Белгородской области из-за взрыва БПЛА пострадала мирная жительница. Над Черным морем сбили три украинских дрона. Также в Севастополе и Новороссийске ведется отражение украинских ударов. Карта атак БПЛА — в материале URA.RU.

Условные обозначения Фото: Инфографика URA.RU

Краснодарский край

В Новороссийске и Анапе объявлена угроза атаки дронов, сообщил глава города Андрей Кравченко. В Новороссийске звучит сигнал тревоги «Внимание всем». Ведутся работы по отражению атаки. Администрация обращается к жителям и гостям города с важными рекомендациями на случай срабатывания сирены:

Продолжение после рекламы

Необходимо избегать нахождения возле окон, следует переместиться в комнату, окна которой не выходят на морскую сторону, либо в помещение без окон с глухими стенами (например, в коридор, ванную комнату, туалет или кладовую);

Если вы находитесь на улице, рекомендуется укрыться в цокольном этаже ближайшего здания или в подземном переходе (в том числе на подземной парковке);

Категорически не рекомендуется использовать автомобиль в качестве укрытия, а также прятаться у стен многоквартирных домов.

Воронежская область

Угроза атаки беспилотников также объявлена в Воронежской области, сообщил глава региона Александр Гусев. Средства ПВО приведены в состояние готовности. В Бутурлиновском районе объявлена тревога в связи с возможностью непосредственного удара БПЛА, функционируют системы оповещения.

Белгородская область

В Грайвороне Брянской области произошла детонация дрона ВСУ на парковке, в результате чего получила травмы местная жительница. Об этом сообщил губернатор Вячеслав Гладков. Из-за атаки автомобиль, находившийся на месте происшествия, был уничтожен огнем.

Пострадавшую женщину, у которой диагностирована баротравма, госпитализировали в Грайворонскую центральную районную больницу. После оказания необходимой медицинской помощи она будет продолжать лечение амбулаторно.

Брянская область

На территории Брянской области ночью была объявлена ракетная опасность. Глава региона Александр Богомаз рекомендовал по возможности оставаться в помещениях и звонить по номеру 112 для получения экстренной помощи. Сейчас в области уже отменена ракетная опасность.

Крым

В Севастополе системы ПВО также вели отражение атаки со стороны ВСУ, заявил губернатор Михаил Развожаев. Согласно предварительным данным, три беспилотника были сбиты над морской акваторией на существенном удалении от береговой линии. Объекты гражданской инфраструктуры в городе не получили повреждений. Сейчас воздушная тревога отменена.

Тульская область

Кроме того, угроза атаки украинских дронов объявлялась в Тульской области накануне вечером. Глава региона Дмитрий Миляев просил граждан не поддаваться панике и использовать единый номер 112 для связи с экстренными службами. В настоящее время угроза атаки БПЛА в Тульской области снята.

Запорожская область

В Мелитополе Запорожской области, подконтрольной России, ночью произошел громкий взрыв. Об этом сообщил председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов. По предварительным сведениям, российские силы ПВО успешно отразили атаку беспилотных летательных аппаратов.

Продолжение после рекламы

Ограничения в аэропортах