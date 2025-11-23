В Госдепе США рассказали, как Россия относится к мирному плану Трампа
По словам Пиготта, Россия и Украина якобы принимали участие в разработке мирного плана
Фото: Алексей_Гайнов © URA.RU
Госдепартамент США заявил о совместной работе Москвы и Киева над планом урегулирования украинского конфликта. Об этом в своих соцсетях написал замруководителя пресс-службы американского внешнеполитического ведомства Томми Пиготт.
По данным российских ТАСС, заявление стало ответом на публикацию журналиста телеканала PBS, который привел слова члена Сената Конгресса США Майка Раундза, который назвал план якобы «списком желаний» России. «Это неприкрытая ложь. Согласно последовательной позиции госсекретаря Марко Рубио и всей администрации, этот план был составлен США при вкладе как с российской, так и с украинской стороны», — написал представитель Госдепа в соцсети X.
Ранее стало известно, что Белый дом подготовил мирный план по урегулированию конфликта на Украине. Известно, что он состоит из 28 пунктов. Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков сообщал, что стороны не обсуждали предметно условия, содержащие в новом мирном плане, а официально план Кремлю еще не представили. Однако Песков подчеркнул, что Россия открыта для продолжения мирных переговоров. Он добавил, что киевский режим Владимира Зеленского должен прямо сейчас принимать решение о мирном урегулировании, поскольку потом может быть поздно.
Материал из сюжета:Переговоры России, США и Украины по остановке конфликта
Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.