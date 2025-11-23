В Госдепе США рассказали, как Россия относится к мирному плану Трампа

По словам Пиготта, Россия и Украина якобы принимали участие в разработке мирного плана Фото: Алексей_Гайнов © URA.RU

Госдепартамент США заявил о совместной работе Москвы и Киева над планом урегулирования украинского конфликта. Об этом в своих соцсетях написал замруководителя пресс-службы американского внешнеполитического ведомства Томми Пиготт.

По данным российских ТАСС, заявление стало ответом на публикацию журналиста телеканала PBS, который привел слова члена Сената Конгресса США Майка Раундза, который назвал план якобы «списком желаний» России. «Это неприкрытая ложь. Согласно последовательной позиции госсекретаря Марко Рубио и всей администрации, этот план был составлен США при вкладе как с российской, так и с украинской стороны», — написал представитель Госдепа в соцсети X.