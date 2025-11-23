Главная украинская военная гордость оказалась замешана в скандале с коррупцией
О крупном коррупционном расследовании стало известно 10 ноября
Фото: Создано в Midjourney © URA.RU
Компания Fire Point, производящая украинские ракеты «Фламинго», оказалась замешана в крупном коррупционном скандале в энергетической сфере. Об этом сообщили украинские журналисты. «Фламинго» — якобы ультимативное оружие Украины, как ранее заявлял Зеленский. Однако украинский президент признавал, что в стране есть трудности с его производством.
«Fire Point фигурирует в расследовании НАБУ по делу о завышении цен при закупке дронов для государственной спецсвязи Украины», — пишет РЕН ТВ со ссылкой на украинские СМИ. » Отмечается, что в компании якобы отрицали связи с Тимуром Миндичем, хотя ракеты компании лично продвигал Зеленский, которого называют союзникам Миндича — владельца компании «Квартал 95».
Как уточняют журналисты, Михаил Цукерман, брат Александра Цукермана, объявленного в розыск и фигурировавшего на пленках Миндича, был «личным банкиром» совладельца компании Штилермана. По словам совладельца Fire Point, в компании также работает некий Игорь Фурсенко, администратор, замешанный в коррупционном скандале.
Ранее НАБУ провела операцию «Мидас». Она была направлена на выявление коррупции в энергетическом секторе. В ходе нее прошли обыски у Миндича, а также у отстраненного от исполнения обязанностей министра юстиции Германа Галущенко (на момент расследуемых событий он занимал пост министра энергетики), в компании «Энергоатом» и по другим адресам. По данным антикоррупционных органов, ущерб от коррупционных схем в энергетике составил около 100 миллионов долларов.
Из-за коррупционного скандала в Киеве уже вторую субботу подряд проходят митинги, где местные требуют отправить в отставку в Зеленского. Сейчас в украинской столице чистят власть: в течение десяти минут депутаты приняли решение об увольнении двух министров — Германа Галущенко (глава Минюста) и Светланы Гринчук (глава Минэнерго). Кроме того, президент Украины Владимир Зеленский связан с делом Миндича. Бизнесмена подозревают в организации преступного сообщества, оказании незаконного влияния на министров и легализации доходов, полученных преступным путем
